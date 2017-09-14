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    Главные новости 14 сентября

    19:00  14 Сентября 2017
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    Главные новости 14 сентября

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 14 сентября.

    Жители и гости Москвы уничтожили около 10 тысяч культурных растений в парке «Зарядье», часть культур была вытоптана, другая — украдена. Непредумышленный вандализм: урбанист объяснил вытаптывание растений в парке «Зарядье».

    Украинское правительство решило углубить Азовское море для поддержания необходимых навигационных габаритов. Стало известно, зачем Украина решила срочно углубить Азовское море.

    Американская компания Apple обвалила в России цены на старые модели iPhone. Об этом сообщается на сайте корпорации. Готовьте ваши почки: в Сети бурно обсуждают обвал цен на старые модели iPhone.

    Ввод миротворческих войск на территорию Донбасса, включая границу с Россией, позволит сохранить суверенитет Украины, заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт. Госдеп поддержал идею Путина о размещении сил ООН в зоне конфликта в Донбассе.

    Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская подтвердила корреспонденту Федерального агентства новостей информацию о том, что на фото, опубликованное ТАСС, действительно запечатлена ее встреча с режиссером Алексеем Учителем. Со мной не нужно искать компромисса: Поклонская прокомментировала «историческое» фото с Учителем.

    Луганская народная республика не видит смысла в размещении миротворцев ООН на границе Украины и России, как предлагают сделать в Киеве и Вашингтоне. Об этом заявил сегодня уполномоченный ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Владислав Дейнего, также исполняющий обязанности главы МИД ЛНР. ЛНР отвергла идею размещения миротворцев ООН на границе с Россией: эксперт объяснил почему.

    Подлодки «Великий Новгород» и «Колпино» из подводного положения нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГ* (запрещена в России) в Сирии. Об этом сообщает министерство обороны РФ. Сирия: подлодки ВМФ РФ нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГ.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
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