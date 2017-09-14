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СМИ объяснили, почему Первый канал закрыл программу «Жди меня»
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    СМИ объяснили, почему Первый канал закрыл программу «Жди меня»

    18:03  14 Сентября 2017
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    СМИ объяснили, почему Первый канал закрыл программу «Жди меня»

    Москва, 14 сентября. Первый канал отказался продлевать контракт с телекомпанией «ВИD» на съемки программы «Жди меня». Об этом в четверг рассказал информированный источник.

    По его словам, причиной закрытия передачи стали разногласия по поводу кандидатуры нового ведущего. Сперва должность ведущего досталась Александру Галибину, однако вскоре он был уволен без согласования Первого канала. Все остальные кандидатуры телеканал отверг.

    Как сообщает Газета.ру, бывшая ведущая программы Мария Шукшина  готова была вновь возглавить проект при условии возвращения старой команды, однако Первый канал это не устроило. Официальных комментариев по данному поводу пока не поступало.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #первый канал #закрытие #пусть говорят #галибин
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