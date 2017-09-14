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Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018
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    Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018

    18:18  14 Сентября 2017
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    Журова назвала попытку отстранить Россию от Олимпиады–2018 провокацией

    Национальные антидопинговые агентства ряда стран обратились в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием отстранить Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года. Всего совместное заявление подписали представители 17 стран, включая Великобританию, США и Канаду. По их мнению, неполное расследование применения допинга российскими спортсменами на играх 2014 года в Сочи ставит под угрозу «чистоту» Олимпиады–2018.

    «У нас есть серьезные сомнения, что Олимпиада–2018 будет «чистой» из-за неполного расследования применения допинга российскими спортсменами на Играх-2014 в Сочи и с учетом недостаточных результатов тестирования за последние четыре года», — говорится в тексте коммюнике, опубликованного изданием The Guardian.

    Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый зампред комитета Государственной думы РФ по международным делам, считает всю эту ситуацию хорошо спланированной провокацией. Решение о допуске российской сборной к зимним Олимпийским играм в Пхенчхане будет вынесено уже на следующей неделе. До тех пор различные группы стараются повлиять на решение олимпийского руководства.

    Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту

    «Все это напоминает какую-то провокацию, спланированную заранее. Сначала наших спортсменов вроде бы оправдывают. Потом эта информация подтверждается, так как нет оснований больше обвинять наших атлетов из-за недостатка доказательств. Кто-то говорит, что вроде как российские спортсмены виновны, но доказательств у них нет. Затем эти люди понимают, что дальше надо предпринимать еще какие-то меры. 24 сентября будет принято решение о допуске наших спортсменов к играм или об отстранении их от Олимпиады. До этого в медийном пространстве должен быть создан специфический информационный фон», — заявила депутат в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    Россия сделала все необходимое, чтобы доказать невиновность своих атлетов в допинговом скандале. В результате градус неприязни к нашей сборной со стороны международной общественности и олимпийских организаций был в значительной степени снижен. «Потому сейчас это общественное возмущение требуется возбудить заново. Это уже не первый раз, когда происходит нечто подобное. Потому ничего удивительного для нас не произошло», — поясняет Светлана Журова.

    «Сейчас МОК несколько отстранился от допингового скандала. Там не делают принципиальных высказываний по данному поводу, а многие вещи отдали на рассмотрения федераций, национальных антидопинговых агентств и комитетов. Вспомните, во время Олимпиады в Рио каждая конкретная федерация выносила свое решение по допуску российской сборной самостоятельно. Фактически отдельные решения выносились практически по каждому спортсмену. Скорее всего, в случае Олимпиады–2018 ситуация будет развиваться схожим образом», — подводит итог депутат ГД РФ.

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    Автор: Иван Верихов
    #россия #допинг #олимпийские игры #олимпиада-2018 #журова #международный олимпийский комитет
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