Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018

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Национальные антидопинговые агентства ряда стран обратились в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием отстранить Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года. Всего совместное заявление подписали представители 17 стран, включая Великобританию, США и Канаду. По их мнению, неполное расследование применения допинга российскими спортсменами на играх 2014 года в Сочи ставит под угрозу «чистоту» Олимпиады–2018.

«У нас есть серьезные сомнения, что Олимпиада–2018 будет «чистой» из-за неполного расследования применения допинга российскими спортсменами на Играх-2014 в Сочи и с учетом недостаточных результатов тестирования за последние четыре года», — говорится в тексте коммюнике, опубликованного изданием The Guardian.

Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый зампред комитета Государственной думы РФ по международным делам, считает всю эту ситуацию хорошо спланированной провокацией. Решение о допуске российской сборной к зимним Олимпийским играм в Пхенчхане будет вынесено уже на следующей неделе. До тех пор различные группы стараются повлиять на решение олимпийского руководства.

«Все это напоминает какую-то провокацию, спланированную заранее. Сначала наших спортсменов вроде бы оправдывают. Потом эта информация подтверждается, так как нет оснований больше обвинять наших атлетов из-за недостатка доказательств. Кто-то говорит, что вроде как российские спортсмены виновны, но доказательств у них нет. Затем эти люди понимают, что дальше надо предпринимать еще какие-то меры. 24 сентября будет принято решение о допуске наших спортсменов к играм или об отстранении их от Олимпиады. До этого в медийном пространстве должен быть создан специфический информационный фон», — заявила депутат в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Россия сделала все необходимое, чтобы доказать невиновность своих атлетов в допинговом скандале. В результате градус неприязни к нашей сборной со стороны международной общественности и олимпийских организаций был в значительной степени снижен. «Потому сейчас это общественное возмущение требуется возбудить заново. Это уже не первый раз, когда происходит нечто подобное. Потому ничего удивительного для нас не произошло», — поясняет Светлана Журова.