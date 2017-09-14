Мне за них стыдно: Мединский возмущен истерикой вокруг «Матильды»

Москва, 14 сентября. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что люди, продвигающие истерию вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда», к православию не имеют никакого отношения.

«Истерическая кампания вокруг совершенно обычного фильма, который никак не оскорбляет память царя, меня возмущает, — заявил Мединский, отвечая на вопрос о том, почему Минкультуры не запретило показ фильма. — Люди, которые ее продвигают, не имеют никакого отношения к православной религии и даже к идее христианства. Мне за них стыдно».