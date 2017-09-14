Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
МИД ФРГ призвал Запад ослабить санкции против РФ 
Общество
Мне за них стыдно: Мединский возмущен истерикой вокруг «Матильды»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мне за них стыдно: Мединский возмущен истерикой вокруг «Матильды»

    20:26  14 Сентября 2017
    58

    Мне за них стыдно: Мединский возмущен истерикой вокруг «Матильды»

    Москва, 14 сентября. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что люди, продвигающие истерию вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда», к православию не имеют никакого отношения.

    «Истерическая кампания вокруг совершенно обычного фильма, который никак не оскорбляет память царя, меня возмущает, — заявил Мединский, отвечая на вопрос о том, почему Минкультуры не запретило показ фильма. — Люди, которые ее продвигают, не имеют никакого отношения к православной религии и даже к идее христианства. Мне за них стыдно».

    Напомним, ранее Мединский направил письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой обеспечить безопасность, а также пресечь возможные провокации в ходе показа фильма «Матильда»

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Тимур Румянцев
    #мединский #матильда
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 5074

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        3529

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5294

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        8959

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        30577
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Стало известно, почему США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

        Стало известно, почему США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

        21:24   14 Сентября 2017
        2918
        Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018

        Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018

        18:18   14 Сентября 2017
        9352
        Звонки о минировании в Петербурге поступали из Украины

        Звонки о минировании в Петербурге поступали из Украины

        17:25   14 Сентября 2017
        384
        На шахте в Коми произошел обвал породы, есть жертвы

        На шахте в Коми произошел обвал породы, есть жертвы

        16:03   14 Сентября 2017
        198