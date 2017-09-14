Иракскому Курдистану предложили альтернативу референдуму о независимости

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Эрбиль, 14 сентября. Главе Иракского Курдистана Масуду Барзани предложили альтернативу проведения референдума о независимости. Об этом в четверг заявила администрация президента автономии.

В Эрбиле отметили, что предложение поступило от неких «великих держав». Кто именно был инициатором и в чем заключается альтернатива референдуму — не уточняется. Представители администрации заявили, что Барзани обсудит предложение и даст свой ответ в ближайшее время, передает телеканал NRT.

Напомним, что ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал власти Иракского Курдистана перенести дату проведения референдума о независимости.