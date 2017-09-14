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Новости Сирии
Вооруженная оппозиция Сирии потребовала ухода Асада, пригрозив продолжением войны
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    Вооруженная оппозиция Сирии потребовала ухода Асада, пригрозив продолжением войны

    17:45  14 Сентября 2017
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    Вооруженная оппозиция Сирии потребовала ухода Асада, пригрозив продолжением войны

    Астана, 14 сентября. Член делегации вооруженной сирийской оппозиции Ясир Абдуррахим выразил надежду, что на шестом раунде межсирийских переговоров в Астане будет достигнуто соглашение о распространении зон деэскалации на всей территории САР. Такое заявление оппозиционер сделал после встречи делегации со спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой.

    «Мы надеемся, что эта астанинская встреча распространит зоны деэскалации на всю Сирию»,  — заявил Абдуррахим в комментарии РИА Новости.

    По его словам, сейчас ситуация в стране изменилась в лучшую сторону: значительно снизилось насилие, обстрелы уже не такие, как раньше. «Есть некоторые нарушения, но в целом все хорошо», — подчеркнул он. Абдуррахим также сообщил, что делегация вооруженной сирийской оппозиции на встрече с де Мистурой вновь потребовала ухода Башара Асада с поста президента.

    «Если Асад не уйдет, мы не оставим оружие… мы готовы продолжить воевать, если не достигнем результатов в политике», — подчеркнул он.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #асад #переговоры #астана #вооруженная оппозиция
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