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Сирия новости 14 сентября 19.30: ВКС РФ и САА освободили от ИГ Аль-Багилию, жителей Хасаки призывают выйти на митинг против выборов Курдистана
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    Сирия новости 14 сентября 19.30: ВКС РФ и САА освободили от ИГ Аль-Багилию, жителей Хасаки призывают выйти на митинг против выборов Курдистана

    19:30  14 Сентября 2017
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    Сирия новости 14 сентября 19.30: ВКС РФ и САА освободили от ИГ Аль-Багилию, жителей Хасаки призывают выйти на митинг против выборов Курдистана

    Сирия, 14 сентября. ВКС РФ обеспечили освобождение от ИГ* района Аль-Багилия в Дейр эз-Зоре, «Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил» призывает жителей Хасаки выйти на митинг против выборов Курдистана, ССА ведет обстрел позиций САА в Латакии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: обеспечивает продвижение САА в Дейр эз-Зоре.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Латакии, освободили от ИГ Аль-Багилию.

    «Исламское государство»: сбежало из района Аль-Багилия в Дейр эз-Зоре.

    Сирийская свободная армия (ССА): ведет обстрел расположений САА в Алеппо.

    «Тахрир аш-Шам»: атакует позиции САА в Латакии.

    Курды: освободили от ИГ район университета в Ракке.

    Международная коалиция: наносит удары по кварталам Ракки.

    Сирия новости 14 сентября 19.30: ВКС РФ и САА освободили от ИГ Аль-Багилию, жителей Хасаки призывают выйти на митинг против выборов Курдистана

    Провинция Латакия

    Сирия новости 14 сентября 19.30: ВКС РФ и САА освободили от ИГ Аль-Багилию, жителей Хасаки призывают выйти на митинг против выборов Курдистана

    На окраине административного центра провинции Латакия исламисты группировки «Харакет Моота Аль Исламие» нанесли ряд ударов по лагерю Сирийской арабской армии (САА). По данным источника в Twitter (@iatwcPIU9WEmkOx) радикалы использовали систему залпового огня «Град».

    Также на территории провинции продолжается противостояние между Сирийской свободной армией (ССА) и правительственными войсками. You Tube-канал (RFS Media Office) сообщает, что боевики «свободной армии» ведут обстрел позиций Сирийской арабской армии (САА) с использованием пушки калибром 120 миллиметров. Ранее сообщалось также о вооруженных столкновениях между правительственной армией Сирии и радикалами «Джебхат ан-Нусры»* в районе Туркоманских гор. Сирийская армия держит оборону своих позиций в поселении Рабия, отбивая атаки исламистов.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 14 сентября 19.30: ВКС РФ и САА освободили от ИГ Аль-Багилию, жителей Хасаки призывают выйти на митинг против выборов Курдистана

    Эффективная работа ВКС России позволяет Сирийской арабской армии (САА) продолжать расширять границы контроля в городе Дейр эз-Зор. Элитное подразделение сирийской армии «Охотники на ИГИЛ»* опубликовало в своем аккаунте в Twitter (@ISIS_Hunters) видео, на котором запечатлен минометный обстрел САА зон дислокации террористов ИГ в Дейр эз-Зоре. Информационное агентство Damascus Now сообщает, что от «Исламского государства» освобождены сельскохозяйственные земли на побережье реки Евфрат и отрезок трассы Дейр эз-Зор – Алеппо в районе Аль-Багилия. Военный Telegram-канал (@C_Military1) пишет, что под контроль правительственных сил перешла также гора Таль Крум. 

    Информагентство Dmascus Now передает, что террористы «Исламского государства» бегут из района Аль-Багилия, где сейчас активно работает Сирийская арабская армия (САА) при воздушном прикрытии ВКС РФ. Радикальные исламисты покидают район Дейр эз-Зора, перебираясь через Евфрат. В результате массового отступления ИГИЛовцев с территорий района позволил армии САР установить контроль над Аль-Багилией. В то же время на подконтрольных ИГ территориях террористы казнили двух мирных жителей и одного члена организации в связи с подозрениями в сотрудничестве с САА. Об этом пишет местный источник в Facebook (@Mmkfld1).

    Провинция Ракка

    Сирия новости 14 сентября 19.30: ВКС РФ и САА освободили от ИГ Аль-Багилию, жителей Хасаки призывают выйти на митинг против выборов Курдистана

    Демократические силы Сирии (SDF) освободили от террористов «Исламского государства» район Университета инженерии до здания администрации в Ракке, сообщает местный источник в своем Twitter-аккаунте (@soheb1199). Ранее сообщалось о жестоких боях между курдскими отрядами народного ополчения и радикальными исламистами ИГ на улице Таль Абьяд неподалеку от мечети Аль Фаваз. Местные источники писали, что в ходе противостояния снайперами ИГИЛ было убито шесть бойцов Рабочей партии Курдистана (РПК).

    Напомним, операцию курдских военизированных формирований по зачистке города Ракка поддерживают ВВС международной коалиции. Военный Twitter-канал (@soheb1199) пишет, что авиация антитеррористического альянса во главе с США нанесла ряд ударов по кварталам Ракки в районе дорожной развязки Ан Наим.

    Провинция Хасака

    Сирия новости 14 сентября 19.30: ВКС РФ и САА освободили от ИГ Аль-Багилию, жителей Хасаки призывают выйти на митинг против выборов Курдистана

    «Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил» призывает мирных жителей  Хасаки выйти на демонстрацию против федеральных выборов Курдистана, пишет местный источник в Twitter (@soheb1199). Акция протеста должна состояться в воскресенье, 17 сентября, в городе Желян Бинер.

    Напомним, большая часть провинции Хасака контролируется курдскими военизированными формированиями. С порядками, навязываемыми курдами мирному населению, не согласны многие жители провинции. Ранее сообщалось, что родители школьников и учителя вышли на мирный митинг против курдской учебной программы в школах. Тогда в ответ на критику населения бойцы Рабочей партии Курдистана (РПК) открыли огонь по протестующим.

    Ирак

    Сирия новости 14 сентября 19.30: ВКС РФ и САА освободили от ИГ Аль-Багилию, жителей Хасаки призывают выйти на митинг против выборов Курдистана

    Бойцы курдского ополчения «Хашд аш-Шаади» уничтожили в районе Абу Расин 12 террористов «Исламского государства». Об этом пишет военный источник в Twitter (@Hadialkabi).

    В районе Ас Сукар на севере Мосула неизвестные боевики напали на жилой дом и убили трех братье, обвиняя их в связях с «Исламским государством»*. Об инциденте сообщает местный источник в своем микроблоге в Twitter (@Hafid_Alkhattab).

    «Исламское государство» атаковало населенный пункт Насирия на юге Ирака, передает информационное агентство Al Arabiya. По данным местных источников в разных районах города взорвали себя два террориста-смертника. В результате терактов погибло 60 мирных жителей поселения, еще 80 человек получили ранения разной степени тяжести.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #вкс рф #игил #курды #мосул #исламское государство #ирак #саа #дейр эз-зор #ракка #латакия #сса #международная коалиция
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 14 сентября 19.30: ВКС РФ и САА освободили от ИГ Аль-Багилию, жителей Хасаки призывают выйти на митинг против выборов Курдистана
    Эксперт о ракетном ударе по объектам ИГ в Сирии: Россия ослабила позиции боевиков
    Сирия новости 14 сентября 16.30: шесть бойцов РПК убито ИГ в Ракке, ССА ведет бои с ИГ в Дамаске
    Сирия новости 14 сентября 12.30: при поддержке ВКС РФ зачищен квартал в Дейр эз-Зоре, в Хаме САА ведет бои с «Ан-Нусрой»
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