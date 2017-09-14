Челябинск начал подготовку к президентским выборам 2018 года
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Челябинск, 14 сентября. Глава Избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас рассказал о начале работы по подготовке президентских выборов.
«Мы, не дожидаясь распоряжения московских коллег, провели первое совещание по предстоящим выборам. Работы много», — цитируют его слова региональные СМИ.
По словам Обертаса, в следующем году будут вводиться новые технологии выборов. В частности, россияне смогут проголосовать по месту пребывания, а не регистрации.
Избирком планирует привлекать избирателей с помощью баннеров, видеороликов, бегущей строки на ТВ.
Избирательная комиссия Челябинска получила свою страницу в Интернете и социальных сетях.