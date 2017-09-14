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Украина
Коридор для ВМФ США: Олейник объяснил, зачем Украина решила срочно углубить Азовское море
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    Коридор для ВМФ США: Олейник объяснил, зачем Украина решила срочно углубить Азовское море

    18:49  14 Сентября 2017
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    Повышение товарооборота или оккупация США: эксперт объяснил спешку с углублением дна Азовского моря

    Официальный Киев решил углубить дно Азовского моря якобы для поддержания необходимых навигационных габаритов. Об этом сообщила пресс-служба министерства инфраструктуры Украины.

    Экс-депутат Верховной рады, кандидат в президенты от провозглашенного в Москве Комитета спасения Украины Владимир Олейник в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей предположил, для чего на самом деле Киеву углублять дно Азовского моря.

    «Такая работа должна вестись регулярно, тут вопросов нет. Но, другое дело, что товарооборот падает. Думаю, что углубление делается из расчета на крупные поставки угля. Вероятно, будут просить у американцев деньги и осваивать по-украински — воровать будут. Чтобы потом эти деньги появились в оффшоре. Но товарооборот реально падает: мы уменьшили количество поставок металла из Мариуполя», — комментирует для ФАН Владимир Олейник.

    Известно, что в акваторию Азовского моря направлены земснаряд «Меотида» и ледокол «Капитан Белоусов». По словам замминистра инфраструктуры Украины Юрия Лаврентюка, дноуглубительные работы необходимо провести срочно.

    Владимир Олейник не исключает, что столь поспешное решение может быть связано и с необходимостью ввода крупных военных морских судов.

    Владимир Олейник не исключает, что углубление может быть связано и с необходимостью ввода крупных военных морских судов

    «Такие коридоры и каналы, по которым двигаются суда, имеют двойное значение. Мы помним сообщения о строительстве американцами военной базы якобы для Украины в Очакове. Да, юридически США не являются собственниками данной базы, но они владеют украинским правительством. Не исключено, что углубление Азовского моря имеет гражданско-военное значение, — предполагает экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. — Под эти дела США деньги выделят. Но прикрытие тоже должно быть, вот и будут на первом этапе рассказывать о гражданских целях — увеличении товарооборота. Но цель может быть иной, а именно присутствие на Украине ВМФ США на постоянной основе, что по сути является оккупацией. Но это выльется в очередной международный скандал, поскольку есть четкий регламент: насколько может заходить судно военно-морских сил иностранного государства на территорию другого государства. Кроме того, украинская конституция запрещает размещение военных баз на территории страны.

    Отметим, что блогеры Twitter имеют свое представление — зачем Украине быстро проводить углубления дна. Пользователь «Тыштынбек» считает, что Черное море перетечет в Азовское, и Россия не сможет «удержать» Крым.

    «Он или не дружит с физикой, или с головой», — констатировал Олейник.

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    Автор: Алиса Яковлева
    #сша #киев #украина #владимир олейник #америка #уголь #олейник #азовское море #лаврентюк
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