Заместитель Шойгу обсудил с главой Тульской области госпрограмму вооружения

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Тула, 14 сентября. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Юрий Борисов проинспектировал оборонно-промышленный комплекс Тульской области.

На встрече с главой Тульской области Алексеем Дюминым в «Конструкторском бюро приборостроения имени академика Шипунова» замминистра подчеркнул, что тульские предприятия ОПК выполняют важные задачи по созданию и поставке широкого перечня систем вооружения и военной техники.

Борисов отметил, что военное ведомство России заинтересовано в заключении длительных государственных контрактов, это позволяет предприятиям ОПК стабильно развиваться. Новая госпрограмма вооружений определит работу оборонного комплекса страны на ближайшие десять лет.