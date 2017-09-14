Заместитель Шойгу обсудил с главой Тульской области госпрограмму вооружения
Тула, 14 сентября. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Юрий Борисов проинспектировал оборонно-промышленный комплекс Тульской области.
На встрече с главой Тульской области Алексеем Дюминым в «Конструкторском бюро приборостроения имени академика Шипунова» замминистра подчеркнул, что тульские предприятия ОПК выполняют важные задачи по созданию и поставке широкого перечня систем вооружения и военной техники.
Борисов отметил, что военное ведомство России заинтересовано в заключении длительных государственных контрактов, это позволяет предприятиям ОПК стабильно развиваться. Новая госпрограмма вооружений определит работу оборонного комплекса страны на ближайшие десять лет.
Замминистра обороны РФ Юрий #Борисов и глава Тульской обл. Алексей #Дюмин обсудили новую госпрограмму вооружения https://t.co/pXd8Nj0xh0 pic.twitter.com/o1BwaupoPO— Минобороны России (@mod_russia) September 14, 2017