Названа причина обысков у экс-владельца Черкизовского рынка

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Москва, 14 сентября. Обыски у бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова проводятся в связи с расследованием убийства бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брилева.

«Следственные действия проводят сотрудники центрального аппарата Следственного комитета в рамках расследования уголовного дела об убийстве Брилева и Савкина, по обвинению в совершении которого арестован брат Исмаилова Рафик», — рассказал агентству «Интерфакс» источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось о том, что правоохранительные органы проводят обыски сразу на 12 объектах Тельмана Исмаилова, в которых участвуют десятки оперативников.