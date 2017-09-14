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Будто кто-то в дверь стучит: на ДФС рассказали об обстрелах ВСУ
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    Будто кто-то в дверь стучит: на ДФС рассказали об обстрелах ВСУ

    17:31  14 Сентября 2017
    86

    Будто кто-то в дверь стучит: на ДФС рассказали об обстрелах ВСУ

    Донецк, 14 сентября. Насосная станция первого подъема южно-донбасского водопровода расположена практически на линии соприкосновения. Она регулярно попадает под обстрелы со стороны Украины, хотя большинство тех, кто получает от нее воду, находятся на контролируемой Киевом территории.

    Вода по этому водопроводу подается в Красноармейск, Курахово, Селидово, Димитров, Волноваху, Докучаевск, Угледар, Мариуполь, а также близлежащие села и поселки. От нее зависит подача воды более чем миллиону жителей.

    Будто кто-то в дверь стучит: на ДФС рассказали об обстрелах ВСУ

    «Тут так бывает. Проходит ротация и нас начинают обстреливать. Обращаемся в СЦКК, к ОБСЕ, к СМИ. Тогда ситуация немного улучшается. Иногда обстрелы совсем затихают. Потом происходит ротация и все начинается по новой» — рассказывает один из сотрудников станции.

    Всего на территории станции работают около 30 человек. Ночи проводят в бомбоубежище, куда выведены несколько основных приборов, так как работать в помещениях опасно. «Мы и стенку перед входом в убежище сложили. А то сидишь вечером и звук такой, будто кто-то в дверь стучит. Открываешь там – никого. Потом поняли, что это пули так стучат…», — объяснили корреспонденту Федерального агентства новостей.

    «Опасность основная в том, что трансформаторы и питание заведены по открытой местности. Им любой осколок страшен. В зданиях уже давно окон нет. Все разбито. Чиним оборудование в первую очередь. Мешками с песком заложили окна в аккумуляторную. Она для пуска насосов служит. Если разобьют аккумуляторы, нам новые будет очень сложно достать. У нас тут уже коллекции осколков, пуль мин и снарядов. Музей открывать можно. Только возле трансформаторов на территории было больше 10 попаданий. Слава богу, никто не пострадал», — рассказывает главный инженер предприятия «Вода Донбасса» Владимир Кошенко.

    Будто кто-то в дверь стучит: на ДФС рассказали об обстрелах ВСУ

    Кроме того, благодаря усилиям сотрудников станции есть электричество в близлежащем поселке Крутая балка. Дело это не только благородное, но и весьма опасное. Автовышку, с помощью которой можно натянуть провода на столбах, ВСУ не подпускают, а все обочины испещрены табличками «Мины». Это не пустой звук, так как в 2015 году подорвался съехавший с дороги микроавтобус. А обстрелы происходят каждый вечер. В таких условиях люди продолжают свой нелегкий труд, ведь альтернативных путей водоснабжения городов Донбасса нет.

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    Автор: Андрей Тюнников
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