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Новости Сирии
Иностранные журналисты с фрегата «Адмирал Эссен» наблюдали за ударом по ИГ в Сирии
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    Иностранные журналисты с фрегата «Адмирал Эссен» наблюдали за ударом по ИГ в Сирии

    17:42  14 Сентября 2017
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    Иностранные журналисты с фрегата «Адмирал Эссен» наблюдали за ударом по ИГ в Сирии

    Тартус, 14 сентября. Представители иностранных СМИ впервые посетили фрегат ЧФ России «Адмирал Эссен» при выполнении боевой задачи по сопровождению субмарин «Колпино» и «Великий Новгород», нанесших удар ракетами «Калибр» по позициям запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»* под Дэйр эз-Зора.

    Свыше полусотни журналистов из России и других стран наблюдали, как субмарины произвели пуски крылатыми ракетами «Калибр» по инфраструктуре боевиков ИГИЛ*. Для журналистов из Франции, ФРГ, США, Британии, Китая, Швеции, Канады это было первое посещение черноморского фрегата «Адмирал Эссен», пишет ТАСС.

    Сотрудникам СМИ провели экскурсию по кораблю, рассказали о технических характеристиках, вооружении и боевых возможностях российского судна. Ранее Минобороны РФ опубликовало видео пуска ракет «Калибр» по позициям террористов ИГ*, 

    Иностранные журналисты с фрегата «Адмирал Эссен» наблюдали за ударом по ИГ в Сирии

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #сирия #иг
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