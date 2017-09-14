Иностранные журналисты с фрегата «Адмирал Эссен» наблюдали за ударом по ИГ в Сирии

В Избранное

Тартус, 14 сентября. Представители иностранных СМИ впервые посетили фрегат ЧФ России «Адмирал Эссен» при выполнении боевой задачи по сопровождению субмарин «Колпино» и «Великий Новгород», нанесших удар ракетами «Калибр» по позициям запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»* под Дэйр эз-Зора.

Свыше полусотни журналистов из России и других стран наблюдали, как субмарины произвели пуски крылатыми ракетами «Калибр» по инфраструктуре боевиков ИГИЛ*. Для журналистов из Франции, ФРГ, США, Британии, Китая, Швеции, Канады это было первое посещение черноморского фрегата «Адмирал Эссен», пишет ТАСС.

Сотрудникам СМИ провели экскурсию по кораблю, рассказали о технических характеристиках, вооружении и боевых возможностях российского судна. Ранее Минобороны РФ опубликовало видео пуска ракет «Калибр» по позициям террористов ИГ*,

* Организация запрещена на территории РФ.