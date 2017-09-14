Боевики ИГИЛ оставили около 90 квадратных километров территории центральной Сирии

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Хама, 14 сентября. Боевики «Исламского государства»* под давлением ВКС РФ и САА оставляют свои позиции в центральной части Сирии.

Арабские СМИ сообщают, что правительственные войска при воздушной поддержке ВКС РФ ведут широкомасштабную операцию против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в центральных районах Сирии. От исламистов освобожден ряд населенных пунктов в провинциях Хама и Хомс.

Источник отмечает, что игиловцы оставили порядка 90 квадратных километров территории. Под контроль правительственный войск перешли 20 опорных пунктов.

* Организация запрещена на территории РФ.