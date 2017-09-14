Курды приближаются к позициям САА в провинции Дейр эз-Зор

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Дейр эз-Зор, 14 сентября. Отряды курдского ополчения приближаются к подразделениям сирийской армии в провинции Дейр эз-Зор.

Медиакрыло альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) заявило, что курды из «Отрядов народной самообороны» (YPG) приближаются к Дейр эз-Зору из районов Абу-Фас и Абу-Хашаб. Расстояние до административного центра провинции составляет от 67 до 47 километров.

Курдам удалось зачистить от боевиков значительные территории к востоку от реки Евфрат. Ранее курды сообщили о готовности атаковать правительственные войска Сирии, если САА произведет хотя бы один выстрел в их сторону.