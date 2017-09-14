Американские сенаторы заподозрили Клинтон в «связях с Россией»

В Избранное

Вашингтон, 14 сентября. Власти США заподозрили бывшего госсекретаря и кандидата в президенты Хиллари Клинтон в связях с Россией.

Как утверждает конгрессмен Дана Рорабахер, у него есть доказательства того, что часть пожертвований «Фонда Клинтонов», за счет которого финансировалась предвыборная кампания Хиллари, являются ни чем иным как взятками от российских бизнесменов, ожидающих экономических преференций.

Рорабахер уже обратился к председателю комитета по международным делам палаты представителей Эду Ройсу с просьбой организовать ряд слушаний по данному вопросу, сообщает RT.