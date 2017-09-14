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Политика
Американские сенаторы заподозрили Клинтон в «связях с Россией»
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    Американские сенаторы заподозрили Клинтон в «связях с Россией»

    17:01  14 Сентября 2017
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    Американские сенаторы заподозрили Клинтон в «связях с Россией»

    Вашингтон, 14 сентября. Власти США заподозрили бывшего госсекретаря и кандидата в президенты Хиллари Клинтон в связях с Россией.

    Как утверждает конгрессмен Дана Рорабахер, у него есть доказательства того, что часть пожертвований «Фонда Клинтонов», за счет которого финансировалась  предвыборная кампания Хиллари, являются ни чем иным как взятками от российских бизнесменов, ожидающих экономических преференций.

    Американские сенаторы заподозрили Клинтон в «связях с Россией»

    Рорабахер уже обратился к председателю комитета по международным делам палаты представителей Эду Ройсу с просьбой организовать ряд слушаний по данному вопросу, сообщает RT.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #хиллари клинтон #россия #сша #конгресс сша #связи
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