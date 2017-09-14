СК РФ начал проверку после смертельной аварии на шахте в Коми

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Сыктывкар, 14 сентября. Следственный комитет РФ начал проверку после ЧП на нефтешахте «Лукойла» в Коми. Жертвой обрушения породы, по последним данным, стал один шахтер. Всего в момент аварии под землей находилось 109 горняков.

Как сообщили в региональном СУ СК РФ, сейчас на место ЧП выехала следственно-оперативная группа. Следователи решают вопросы, связанные с проведением осмотра места происшествия, изъятием документации, а также назначением судебных экспертиз.

Кроме того, будут опрошены свидетели и очевидцы произошедшего.

