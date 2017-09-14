Онищенко на основе документов рассказал, что было между Николаем II и Матильдой

В Избранное

Продолжают кипеть страсти вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда», который вот-вот выйдет на российские экраны, чем недовольно достаточно большое количество людей, возглавляемых депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Федеральное агентство новостей попросило первого зампреда комитета Госдумы Геннадия Онищенко прояснить историю отношений Николая II и балериной Матильдой Кшесинской. Дело в том, что Онищенко является одним из авторов книги, в которой отношения внутри царской семьи рассматриваются на основе исторических документов.

Николай II и Матильда

«Что касается фильма «Матильда», то необходимости законодательного регулирования здесь пока не просматривается, — отметил Геннадий Онищенко, — тем более, что практически никто этого фильма пока не видел. Если вы наблюдали за повесткой одного из последних заседаний Госдумы, то знаете, что депутатами было внесено предложение организовать просмотр этого фильма в думском киноклубе. Но это решение не было принято, поскольку это вне компетенции пленарного заседания. Что касается, собственно, темы всех противоречий — вопроса взаимоотношений последнего российского императора с госпожой Кшесинской — то всех интересующихся отсылаю к книге «Медицина и императорская власть в России», редактором которой я являюсь».

По словам Геннадия Онищенко, в этой книге прослежено зарождение государственной медицины в России на примере медицинского обслуживания царской семьи.

«Там есть очень интересные данные, которые относятся к разделу истории медицины: как организовывалась медицина сначала для царской семьи, а потом для правящей элиты и других слоев общества, — отметил Онищенко. — В том числе в книге подробно описывается, как четыре последних российских царя относились к медицинскому обслуживанию. Мы исследовали огромный пласт архивов, которые относились, собственно, к царской семье: их переписка, их истории болезни, мы нашли даже посмертные эпикризы последних царей, кроме Николая II, конечно. Все эти документы были настолько интересными, что мы, не будучи историками медицины, решили их опубликовать».

По словам Геннадия Онищенко, в результате получилась очень интересная книга, полезная не только для медиков, но и для всех, кто интересуется отечественной историей.

«В частности, в этой книге описывается, что царская семья знала, что между Николаем II и госпожой Кшесинской были отношения, — отметил Онищенко. — И там даже дается оценка этих отношений членами царской семьи, и объяснения этим отношениям тоже даются. Поэтому то, что это было, — это факт. Это было до женитьбы Николая II, вы знаете, что его помолвка состоялась буквально в последние дни жизни его отца — Александра III. Александр III долго не давал Николаю разрешение на брак. Главным мотивом тут был тот факт, что по женской линии будущей супруге Николая II могло передаться генетическое заболевание — гемофилия. Как известно, гемофилией страдают только мужчины, а передают его женщины. Это для царской семьи было очень тревожным сигналом, потому что все понимали, что полноценного наследника в этом браке быть не может. А по женской линии наследования царского престола в России не было. Это была огромная политическая проблема. И когда Александр III уже понял, что умирает, он дал Николаю II согласие на брак. Бракосочетание состоялась буквально через несколько дней после смерти Александра III, поэтому свадьба Николая II c Алисой Гессенской, принявшей затем имя Александры Федоровны, не носила такого пышного характера, как это было принято. Семья пошла на это во многом вынужденно, потому что Николаю II нельзя было вступать на престол, будучи холостым, — брак был обязательным условием».

По словам собеседника ФАН, история этого брака ярко характеризует личность Николая II.

«Как император он должен был понимать опасность такого брака и чувствовать ответственность, — отметил Геннадий Онищенко. — Я даже позволю себе такую фривольность и вспомню песенку 1970-х годов: «Все могут короли <…>, но, что ни говори, жениться по любви не может ни один король». Для Николая II можно было найти другую невесту, но он действительно очень полюбил свою будущую жену, и именно этот мотив был, когда он упрямился и говорил, что женится только на ней. То есть, с одной стороны, в нравственном плане это делает ему честь, но с точки зрения государственного прагматизма это было достаточно безответственное поведение, по-другому я это оценить не могу. Если такие правила престолонаследования существуют, и ты претендуешь на престол, то уж извини — ты должен им подчиняться, это моя оценка».

По словам Геннадия Онищенко, авторы книги все эти факты не выдумали и не взяли с потолка, а почерпнули из документов.

«Поскольку это научная монография, там идет длинный перечень источников, из которых мы брали эти материалы, — отметил Онищенко. — Так что связь Николая с Кшесинской действительно имела место. Это была связь здорового зрелого мужчины, и она имела место только до его женитьбы».

Актеры и роли

«Я не знаю всех мотивов возражений тех, кто против выхода фильма «Матильда» на экран, — отметил депутат Госдумы. — Слышал, что есть претензии к актерам, которые исполняют роли в фильме. В том числе к актеру, приглашенному из-за рубежа, который исполняет роль Николая II. Насколько я знаю, некоторым критикам кажется, что он вроде бы в нравственном смысле человек, не очень соответствующий высоким стандартам. И якобы также есть претензии к даме, которая сыграла роль Кшесинской. Также я слышал, что есть претензии к трактовке отношений Николая и Матильды, возможно, они поданы в фильме в слишком грубой форме. Но, поскольку я фильма не видел, я не даю ему никакой оценки».

Впрочем, одно из писем по поводу «Матильды» Геннадий Онищенко, по его словам, подписал.

«Честно признаюсь, я подписывал одно из писем, которое направляли депутаты Госдумы, по-моему, на имя генеральной прокуратуры, чтобы этому художественному произведению была дана оценка с правовой точки зрения. Я просил разобраться с точки зрения действующего российского законодательства: есть ли в фильме какие-либо нарушения и отступления с точки зрения идеологии и нравственности», — отметил Геннадий Онищенко.

При этом депутат категорически отвергает любые насильственные действия, которые, предположительно, могут быть связаны с недовольством некоторых граждан показом «Матильды».

«Конечно, все эти действия, которые якобы связаны с «Матильдой», — поджоги, угрозы и т.д., я не знаю, есть они или их нет, но если они действительно есть, то это не способ решения вопроса, — отметил Онищенко. — Это недопустимо, даже если признать этот фильм нарушающим действующее российское законодательство, например, в сфере межнациональных отношений, в вопросе опорочивания нашей истории и т.д.»

Немного истории

«Давайте вернемся немного назад, в историю и поговорим о канонизации Николая II, — отметил собеседник ФАН. — Вот, например, князь Владимир, которого Русская православная церковь заслуженно считает равноапостольным. Вначале он вел жизнь далеко не праведную даже с современной точки зрения. Но тут нет никакого противоречия. Если мы познакомимся с жизнью наших русских святых, в том числе представителей Рюриковичей и Романовых, то поймем, как церковь трактует такого рода факты. По мнению церкви, человек может делать какие-то отступления, нарушения, но если он раскаивается, то церковь может признать его святым. Как известно, у князя Владимира было много жен, Александр Невский тоже не всегда вел абсолютно святую жизнь. Но когда Владимир принял христианство, то признал свои недостатки, и это не помешало признанию его святым. Князь Владимир имеет колоссальные заслуги перед русской государственностью, он дал идеологию, которая, за изъятием «безбожных» советских лет всегда была идеологией российского государства — и времен княжеств, и времен империи. Православие влияет и на наше нынешнее устройство, которое пока еще не имеет четких рамок».

По словам Геннадия Онищенко, он много интересовался вопросом причисления Николая II и всей его семьи к лику святых.

«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Русскую православную церковь за то, что она возвела в ранг святого личного врача царской семьи Евгения Боткина, сына нашего выдающегося академика Сергея Боткина. Евгения Боткина первоначально не признали святым, мы тогда просили и писали, чтобы это было сделано. Как известно, вместе с императором и его семьей погибли их слуги, но в нашей книге написано, что доктор Боткин был единственным, кто знал о предстоящей гибели. Чекисты его предупреждали, что царская семья будет расстреляна, и предлагали ему уйти. Но Боткин не ушел, он сознательно отказался от спасения и сделал то, что считал необходимым с точки зрения врачебного долга — он был при царевиче Алексее и выполнил свой врачебный долг до конца. И слава богу, что историческая справедливость восторжествовала, и теперь Русская православная церковь признала Евгения Боткина святым страстотерпцем, почитаемым всей церковью, а не только местночтимым. Страстотерпец — это тот, кто убит своими соплеменниками, а не погибший в бою от рук врагов, поэтому Николай II и вся его семья тоже считаются святыми страстотерпцами».

Ненужная ажитация

По словам Геннадия Онищенко, ажитация вокруг «Матильды», возможно, кем-то сознательно раздувается, чтобы впоследствии использовать эту популярность для продвижения фильма на Западе.