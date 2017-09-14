Армия Сирии при поддержке ВКС РФ продвинулась к берегу Евфрата

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Дамаск, 14 сентября. Правительственные силы Сирии при поддержке ВКС РФ после столкновения с террористами в районе Эль-Бугейлия в десяти километрах к северу от города Дейр эз-Зор вышли на берег Евфрата и готовятся форсировать реку.

Сирийские военные заняли территорию университета «Эль- Джазира», где ранее базировались террористы запрещенной в России группировки «Исламское государство»*. Ополчение и правительственные силы освободили с начала недели 14 населенных пунктов. Известно, что от террористических банд была очищена площадь в 90 кв. км.

Отметим, что авиация ВКС РФ оказывает активную поддержку сирийским военным, в частности, 5 сентября был разблокирован провинциальный центр Дейр эз-Зор, что позволило силовикам выйти к долине реки Евфрат. Ранее российское оборонное ведомство обнародовало видео пусков ракет «Калибр» по инфраструктуре ИГИЛ*.

* Организация запрещена на территории РФ.