Сирия в новом раунде переговоров: чем примечательна «Астана-6»

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В столице Казахстана начался шестой раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса «Астана-6». Сообщается, что в этот раз участники сконцентрируются на утверждении карты зон деэскалации в Идлибе, Хомсе и Восточной Гуте, проекте положений о Координационном центре, а также на проекте о рабочей группе по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести.

Как рассказал СМИ представитель делегации от сирийской оппозиции Яхъя аль-Ариди, оппозиционеры ожидают обсуждения на переговорах создания четвертой зоны деэскалации – в Идлибе:

«Основной темой переговоров станет стабилизация перемирия и недопущение нарушений в зонах деэскалации с помощью наблюдателей от стран-гарантов. Что касается Идлиба — переговоры будут сконцентрированы на добавлении этого района в зоны деэскалации».

Также отмечается, что на этом раунде представители всех сторон участников представлены на очень высоком уровне. Особенный интерес представляет повышение статуса представителя от США, которым в этот раз стал Дэвид Саттерфилд, исполняющий обязанности помощника госсекретаря США.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) назвал новый раунд переговоров в Астане безусловно важным этапом в урегулировании сирийского кризиса:

«Но здесь встает целый ряд сложных вопросов. В первую очередь, это создание зоны деэскалации в районе Идлиба. Известно, что этот район — место сосредоточения исламистских группировок альянса «Джебхат ан-Нусры»* (запрещено в РФ) «Хайят Тахрир аш-Шам». Это вторая составляющая радикального исламистского движения в Сирии, после «Исламского государства»* (запрещено в РФ), которое сейчас представлено подразделениями, находящимися в провинции Дейр эз-Зор. То, что Идлиб стал таким «гнездом», сосредоточением этих группировок — негативный момент».

По мнению эксперта, это может усложнить ситуацию:

«Создание зоны деэскалации в Идлибе — это позитивно, снижается уровень боестолкновений, но, с другой стороны, остаются, в неприкосновенности вооруженные группировки, входящие в «Хайят Тахрир аш-Шам». Пользуясь режимом прекращения огня, они наверняка будут наращивать свои боевые возможности, что происходило и ранее. Замораживание боестокновений не ускоряет политического решения сирийского кризиса».

Наш собеседник считает, что повышение статуса американского представителя означает более активное участие Соединенных Штатов в решении сирийского конфликта:

«Но здесь, опять же, мы возвращаемся к тем целям, которые преследуют США в Сирии. Это не те цели, которые преследуются Россией и всеми, кто действительно борется с радикальным исламизмом. Цель США — продвижения интересов Соединенных Штатов, а эти интересы, увы, далеки от сохранения территориальной целостности Сирии и нахождения реальных путей политического урегулирования. Цели США — это приведение к власти тех сил, которые будут лояльны Вашингтону в Сирии и будут противостоять России и Ирану. Но нахождение консенсуса между целями Соединенных Штатов и целями России, возможно, и приведет к каким-то позитивным результатам».

Однако параллельно с участием в мирных инициативах, Соединенные Штаты способствуют дестабилизации ситуации в Сирии. Несколько дней назад появилось сообщение, что Вашингтон поставил 150 машин вооружения курдским вооруженным формированиям:

«Позиция Соединенных Штатов поддержки курдских вооруженных формирований известна. Это, надо признать, также продвижение американских интересов, но другими методами, используя другие силы. Если раньше США поддерживали все группировки, воевавшие против Асада, в том числе, и радикальных исламистов, то сейчас новая позиция, новая программа Соединенных Штатов, которая реализуется через Пентагон, но с теми же целями».

Эксперт отметил, что курдские вооруженные формирования, в частности, «Демократические силы Сирии» (SDF) ставят своей целью создание широкой автономии для курдов на территории Сирии с последующим созданием независимой государственной структуры в Сирии, дезинтеграции Сирии:

«А это и есть интересы Соединенных Штатов. Эта политика совершенно ясно просматривается».

Поэтому, резюмирует эксперт, повышение интереса США к переговорам в Астане не стоит рассматривать как изменение политики на Ближнем Востоке и в Сирии, в частности:

«Как бы ни были закамуфлированы цели Соединенных Штатов, но с начала сирийского конфликта они не изменились. Ослабление, а возможно и расчленение Сирии как союзника Ирана — это цель Соединенных Штатов и его стратегического союзника на Ближнем Востоке — Израиля».

* Организация запрещена на территории РФ.