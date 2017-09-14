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The Guardian узнала о новых попытках отстранить сборную России от ОИ-2018
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    The Guardian узнала о новых попытках отстранить сборную России от ОИ-2018

    16:53  14 Сентября 2017
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    The Guardian узнала о новых попытках отстранить сборную России от ОИ-2018

    Лондон, 14 сентября. Национальные антидопинговые агентства выступили против участия россиян в Олимпийских играх 2018 года из-за допинг-скандала.

    По информации британского издания The Guardian, инициативу поддержали 17 организаций-участников института Национальных антидопинговых организаций (NADO). На встрече, проходящей в Денвере, было принято решение в отношении РФ. На заседании присутствовали представители США, Канады, Великобритании.

    «Невозможность провести полное и тщательное расследование по делу об употреблении допинга российскими спортсменами создает опасность для «чистых» атлетов на Играх-2018», — приводятся в статье слова одного из заявителей.

    По его словам, у ряда стран будут сомнения в «чистом» соревновании на ОИ из-за неполного расследования допинг-скандала.

    The Guardian узнала о новых попытках отстранить сборную России от ОИ-2018

    Отмечается, что члены NADO не против выступления российских участников под нейтральным флагом. К играм могут быть допущены все атлеты, прошедшие допинг-контроль.

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    Автор: Дима Оленин
    #россия #nado #ои-2018
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