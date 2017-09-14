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Дамаск: командир «Файлак ар-Рахман» ранен в ходе столкновений с САА в Джобаре
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    Дамаск: командир «Файлак ар-Рахман» ранен в ходе столкновений с САА в Джобаре

    16:59  14 Сентября 2017
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    Дамаск: командир «Файлак ар-Рахман» ранен в ходе столкновений с САА в Джобаре

    Дамаск, 14 сентября. В районе Дамаска Джобар продолжаются столкновения между боевиками «Файлак ар-Рахман» и силами Республиканской гвардии.

    Подконтрольное исламистам информационное агентство сообщило, что один из полевых командиров группировки «Файлак ар-Рахман» (ранее была связанна с запрещенной в России террористической организацией «Джебхат ан-Нусра*»), известный под именем Абу Салим аль-Набки, получил серьезные ранения во время боев с подразделениями Республиканской гвардии Сирии.

    Характер боев в пригороде Дамаска Джобар последнее время принял вид подземных диверсий. Боевики и гвардейцы минируют туннели и фундаменты зданий, после чего осуществляют подрывы целых отрядов противников. Ранее сообщалось, что САА, заманив отряд исламистов в ловушку, взорвала около 30 боевиков.

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #дамаск #джобар #файлак ар-рахман
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