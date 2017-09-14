В лагере на севере Мосула могут находиться до 120 россиян и граждан СНГ

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Грозный, 14 сентября. В лагере на севере иракского Мосула могут находиться до 120 граждан России и СНГ. Об этом сообщил сенатор от Чечни, представитель главы республики в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

«Данные о наших гражданах и детях меняются каждый день, мы ежедневно получаем новую информацию, проверяем каждое сообщение. Мы узнали о существовании лагеря на севере Мосула, и в нем, по нашим данным, могут находиться от 70 до 120 граждан России и СНГ. Это и азербайджанцы, и узбеки, и таджики», — цитирует его РИА Новости.

Накануне вечером вместе с сенатором из Ирака прилетели в Россию двое детей, которых спасли в Мосуле. Сегодня их доставили в Грозный, где прошла встреча с родственниками. Обоим детям требуется помощь врачей.

Ранее сообщалось, что спасенные в Ираке дети из Чечни провели в Мосуле больше года. В аэропорту Москвы их встретила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.