Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Технологии
Facebook объявила о запуске нового раздела с информацией о чрезвычайных ситуациях
Общество
В открытом доступе 2: «МТС-Банк» ответил на материал ФАН о спам-рассылке
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В открытом доступе 2: «МТС-Банк» ответил на материал ФАН о спам-рассылке

    16:55  14 Сентября 2017
    62

    "МТС-Банк" грешит спам-рассылкой

    Накануне Федеральное агентство новостей выпустило материал, в котором сообщалось, что россияне начали получать спам-рассылку от имени ПАО «МТС-Банк». Сегодня кредитная организация прислала ответ, где вместо пояснений причин рассылки сформулированы обвинения в адрес самого издания. Подробности — в материале ФАН.

    Напомним, получившие спам-рассылку пользователи отмечают, что не являются клиентами «МТС-Банка», более того они не давали согласия на обработку своих персональных данных. Тем не менее, к ним на почту пришло письмо с предложением о кредитовании на пополнение оборотных средств. 

     

    В открытом доступе 2: «МТС-Банк» ответил на материал ФАН о спам-рассылке

    Корреспондент ФАН связался по указанному в рассылке номеру телефона с сотрудницей банка и попытался узнать, где она взяла личную почту одного из пострадавших. В итоге выяснилось, что кредитная организация отправляет письма на почту, якобы находящуюся в открытом доступе в Интернете. Накануне в пресс-службе банка заявили, что проведут расследование и разберутся в проблеме, однако сегодня редакция получила такое письмо:

    «Сообщение Федерального агентства новостей содержит недостоверную и непроверенную информацию. Более того, действия корреспондента умышленно направлены на введение читателей в заблуждение. Федеральное агентство новостей при этом указало в статье номер мобильного телефона сотрудника МТС Банка, нарушив законодательство о персональных данных», — значится в ответе, полученном от «МТС-Банка».

    При этом банк отмечает, что не занимается массовой рассылкой спам-писем, а указанное письмо, из-за которого в редакцию ФАН обратились читатели, является всего лишь коммерческим предложением для конкретного адресата — юридического лица.

    Отделение "МТС-Банка"

    «Такие предложения банк направляет исключительно юридическим лицам — представителям малого бизнеса, что является нормальной практикой между субъектами бизнеса (юр. лицами). При направлении предложения «МТС Банк» использовал электронный адрес компании, опубликованный в открытом доступе для обращений на её сайте, и в таких общедоступных Интернет-источниках, как spark-interfax.ru», — продолжают в кредитной организации.  

    Однако есть небольшая проблема, как сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей юрист Денис Смирнов, издание ничего не нарушило, так как номер телефона сотрудника банка был указан в тексте письма, которое, как заявляют в «МТС-Банке», направлялось «исключительно юридическим лицам — представителям малого бизнеса», то есть широкому кругу лиц. Значит, оно уже изначально является обезличенным сообщением, не направленным на конкретного человека.

    «Направление на адрес электронной почты сообщений, содержащих признаки рекламы, без согласия адресата на их получение является основанием для привлечения к ответственности по ч. 1 ст. 14.3 Кодекса об административных правонарушениях за нарушение законодательства о рекламе. При этом распространение рекламы в сети Интернет посредством адресных рассылок по электронной почте пользователям почтовых адресов допускается при условии предварительного согласия адресата, которое может быть получено при предоставлении ему электронного почтового ящика», — утверждает Смирнов.

    Его же поддержал полномочный представитель адвокатской палаты ЕС в России Александр Трещев, который подчеркивает, что «МТС-Банк» изначально нарушил закон о персональных данных, а сейчас пытается просто оправдаться.

    Пострадавшие могут обратиться в Центральный банк

    «Они нарушают закон о персональных данных, каким-то непонятным образом получают данные о людях и в нарушении действующего закона, директив и приказов «Центрального банка», антимонопольной службы, других надзирающих и контролирующих органов, звонят людям и присылают им различные предложения. Это разрешается делать только МЧС и другим специальным службам в случае каких-либо стихийных бедствий или экстренных ситуаций. Кредитная организация избрала метод нападения, а не защиты. Сами они не могут внятно объяснить, каким образом от них информация попала к конкретному человеку, ну а как только СМИ говорят о нарушении действующего закона, они пытаются обвинить кого угодно кроме себя. Тем более если письмо носит коммерческий характер и направлено на широкий круг лиц. Ну какая там может быть конфиденциальная информация?» — задается вопросом Трещев.

    Юрист также отметил, что пострадавшие от спам-рассылки могут обратиться в суд, в «Центральный банк», который занимается выдачей лицензии и привлечь «МТС-Банк» к ответственности за злоупотребление правом. 

    Также стоит отметить, что в ноябре 2016 года Московское областное УФАС оштрафовало «МТС-Банк» на 400 тысяч рублей за распространения СМС-рекламы без предварительного согласия абонента на ее получение.

    «Основанием для привлечения к административной ответственности послужило нарушение ПАО «МТС-Банк» части 1 статьи 18 и частей 1 и 3 статьи 28 Закона о рекламе при распространении СМС-рекламы. Данный факт был установлен комиссией по итогам рассмотрения дела о признании СМС-рекламы, распространяемой МТС-Банком, ненадлежащей», — отмечали тогда сотрудники УФАС.

    В октябре 2016 арбитраж Москвы признал законным решение ведомства, которое послужило основанием для штрафа.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #россия #юрист #обвинения #спам #рассылка #мтс-банк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 4402

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        3471

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5179

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        8888

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        29956
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018

        Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018

        18:18   14 Сентября 2017
        6142
        Звонки о минировании в Петербурге поступали из Украины

        Звонки о минировании в Петербурге поступали из Украины

        17:25   14 Сентября 2017
        269
        На шахте в Коми произошел обвал породы, есть жертвы

        На шахте в Коми произошел обвал породы, есть жертвы

        16:03   14 Сентября 2017
        159
        Сирия: подлодки ВМФ РФ нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГ

        Сирия: подлодки ВМФ РФ нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГ

        14:37   14 Сентября 2017
        5617