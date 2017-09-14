В открытом доступе 2: «МТС-Банк» ответил на материал ФАН о спам-рассылке

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Накануне Федеральное агентство новостей выпустило материал, в котором сообщалось, что россияне начали получать спам-рассылку от имени ПАО «МТС-Банк». Сегодня кредитная организация прислала ответ, где вместо пояснений причин рассылки сформулированы обвинения в адрес самого издания. Подробности — в материале ФАН.

Напомним, получившие спам-рассылку пользователи отмечают, что не являются клиентами «МТС-Банка», более того они не давали согласия на обработку своих персональных данных. Тем не менее, к ним на почту пришло письмо с предложением о кредитовании на пополнение оборотных средств.

Корреспондент ФАН связался по указанному в рассылке номеру телефона с сотрудницей банка и попытался узнать, где она взяла личную почту одного из пострадавших. В итоге выяснилось, что кредитная организация отправляет письма на почту, якобы находящуюся в открытом доступе в Интернете. Накануне в пресс-службе банка заявили, что проведут расследование и разберутся в проблеме, однако сегодня редакция получила такое письмо:

«Сообщение Федерального агентства новостей содержит недостоверную и непроверенную информацию. Более того, действия корреспондента умышленно направлены на введение читателей в заблуждение. Федеральное агентство новостей при этом указало в статье номер мобильного телефона сотрудника МТС Банка, нарушив законодательство о персональных данных», — значится в ответе, полученном от «МТС-Банка».

При этом банк отмечает, что не занимается массовой рассылкой спам-писем, а указанное письмо, из-за которого в редакцию ФАН обратились читатели, является всего лишь коммерческим предложением для конкретного адресата — юридического лица.

«Такие предложения банк направляет исключительно юридическим лицам — представителям малого бизнеса, что является нормальной практикой между субъектами бизнеса (юр. лицами). При направлении предложения «МТС Банк» использовал электронный адрес компании, опубликованный в открытом доступе для обращений на её сайте, и в таких общедоступных Интернет-источниках, как spark-interfax.ru», — продолжают в кредитной организации.

Однако есть небольшая проблема, как сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей юрист Денис Смирнов, издание ничего не нарушило, так как номер телефона сотрудника банка был указан в тексте письма, которое, как заявляют в «МТС-Банке», направлялось «исключительно юридическим лицам — представителям малого бизнеса», то есть широкому кругу лиц. Значит, оно уже изначально является обезличенным сообщением, не направленным на конкретного человека.

«Направление на адрес электронной почты сообщений, содержащих признаки рекламы, без согласия адресата на их получение является основанием для привлечения к ответственности по ч. 1 ст. 14.3 Кодекса об административных правонарушениях за нарушение законодательства о рекламе. При этом распространение рекламы в сети Интернет посредством адресных рассылок по электронной почте пользователям почтовых адресов допускается при условии предварительного согласия адресата, которое может быть получено при предоставлении ему электронного почтового ящика», — утверждает Смирнов.

Его же поддержал полномочный представитель адвокатской палаты ЕС в России Александр Трещев, который подчеркивает, что «МТС-Банк» изначально нарушил закон о персональных данных, а сейчас пытается просто оправдаться.

«Они нарушают закон о персональных данных, каким-то непонятным образом получают данные о людях и в нарушении действующего закона, директив и приказов «Центрального банка», антимонопольной службы, других надзирающих и контролирующих органов, звонят людям и присылают им различные предложения. Это разрешается делать только МЧС и другим специальным службам в случае каких-либо стихийных бедствий или экстренных ситуаций. Кредитная организация избрала метод нападения, а не защиты. Сами они не могут внятно объяснить, каким образом от них информация попала к конкретному человеку, ну а как только СМИ говорят о нарушении действующего закона, они пытаются обвинить кого угодно кроме себя. Тем более если письмо носит коммерческий характер и направлено на широкий круг лиц. Ну какая там может быть конфиденциальная информация?» — задается вопросом Трещев.

Юрист также отметил, что пострадавшие от спам-рассылки могут обратиться в суд, в «Центральный банк», который занимается выдачей лицензии и привлечь «МТС-Банк» к ответственности за злоупотребление правом.

Также стоит отметить, что в ноябре 2016 года Московское областное УФАС оштрафовало «МТС-Банк» на 400 тысяч рублей за распространения СМС-рекламы без предварительного согласия абонента на ее получение.

«Основанием для привлечения к административной ответственности послужило нарушение ПАО «МТС-Банк» части 1 статьи 18 и частей 1 и 3 статьи 28 Закона о рекламе при распространении СМС-рекламы. Данный факт был установлен комиссией по итогам рассмотрения дела о признании СМС-рекламы, распространяемой МТС-Банком, ненадлежащей», — отмечали тогда сотрудники УФАС.

В октябре 2016 арбитраж Москвы признал законным решение ведомства, которое послужило основанием для штрафа.