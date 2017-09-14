Торгпреда РФ в Нидерландах экстренно эвакуировали в Москву, чтобы спасти ему жизнь

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Амстердам, 14 сентября. Торговый представитель России в Нидерландах Александр Черевко, попавший в больницу в начале этого года, эвакуирован в Россию, заявил посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.

Дипломат уточнил, что в Москву из Амстердама Черевко будет доставлен спецбортом МЧС. Он уточнил, что состояние торгового представителя резко ухудшилось около десяти дней назад, после чего голландские врачи посчитали, что бороться за его жизнь нет смысла и приняли решение отключить его от систем жизнеобеспечения.

Однако, по словам Шульгина, представители РФ с прогнозом голландских специалистов не согласились и обратились в МИД Нидерландов с просьбой помочь организовать эвакуацию Черевко в Россию.

Голландская сторона проявила в этом вопросе «отзывчивость», и в сегодня в 14.45 по местному времени спецборт МЧС вместе с Черевко вылетел из Амстердама, уточнил Шульгин в комментарии РИА Новости.