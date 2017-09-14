Бомбардировки США в Сирии нарушают международное право — Лаврентьев

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Астана, 14 сентября. Бомбардировки американской авиации сирийских населенных пунктов — нарушение международного права, заявил специальный представитель президента РФ по урегулированию в Сирии Александр Лаврентьев. По его словам, присутствие военных ВС США в Сирии незаконно.

Лаврентьев напомнил, что США не были приглашены правительством Сирии.

Он подчеркнул, что с точки зрения международного права бомбардировки населенных пунктов недопустимы.

«Поэтому был и создан механизма деконфликтинга, который предусматривает координацию действий авиации международной коалиции», — добавил Лаврентьев.

Напомним, ранее сообщалось, что более 20 мирных жителей Сирии стали жертвами ударов самолетов международной коалиции во главе с США в городе Ракка и пригороде Дейр эз-Зора.