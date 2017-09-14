Путин может посетить стратегические учения «Запад-2017» — Песков

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Москва, 14 сентября. В Кремле не исключают, что глава государства Владимир Путин может посетить военные учениях «Запад-2017», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность посещения президентом Владимиром Путиным российско-белорусских маневров «Запад-2017».

«Мы не исключаем, что президент может принять участие, посетить один из компонентов этих учений», — сказал Песков.

Совместные стратегические учения России и Белоруссии стартовали 14 сентября, в маневрах задействовано порядка 12,7 тысяч военнослужащих. Учения пройдут на девяти военных полигонах с использованием танков, самолетов, реактивных систем залпового огня, прочей техники.