Запрет «Касперского» бросает тень на США как надежных партнеров — Песков

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Москва, 14 сентября. Запрет на использование продукции российской компании «Лаборатория Касперского» портит имидж США как надежных партнеров. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это в целом бросает тень на имидж наших американских коллег как надежных партнеров, потому что такие действия идут в плоскости недобросовестной конкуренции, в плоскости нарушения всех международных торговых правил», — отметил он.

По словам официального представителя Кремля, действия США направлены на подрыв российских компаний, имеющих влияние на международном рынке.

Ранее сообщалось, что министерство внутренней безопасности США дало распоряжение всем государственным структурам в течение 90 дней удалить программы «Лаборатории Касперского». Американские чиновники полагают, что компания активно сотрудничает с российскими спецслужбами, поэтому ее продукция несет угрозу информационной безопасности.