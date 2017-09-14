Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Технологии
Facebook объявила о запуске нового раздела с информацией о чрезвычайных ситуациях
Политика
Запрет «Касперского» бросает тень на США как надежных партнеров — Песков
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Запрет «Касперского» бросает тень на США как надежных партнеров — Песков

    17:24  14 Сентября 2017
    80

    Запрет «Касперского» бросает тень на США как надежных партнеров — Песков

    Москва, 14 сентября. Запрет на использование продукции российской компании  «Лаборатория Касперского» портит имидж США как надежных партнеров. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Это в целом бросает тень на имидж наших американских коллег как надежных партнеров, потому что такие действия идут в плоскости недобросовестной конкуренции, в плоскости нарушения всех международных торговых правил», — отметил он.

    Запрет «Касперского» бросает тень на США как надежных партнеров — Песков

    По словам официального представителя Кремля, действия США направлены на подрыв российских компаний, имеющих влияние на международном рынке.

    Ранее сообщалось, что министерство внутренней безопасности США дало распоряжение всем государственным структурам в течение 90 дней удалить программы «Лаборатории Касперского». Американские чиновники полагают, что компания активно сотрудничает с российскими спецслужбами, поэтому ее продукция несет угрозу информационной безопасности.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #сша #запрет #песков #лаборатория касперского
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 4394

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        3470

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5177

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        8888

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        29953
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018

        Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018

        18:18   14 Сентября 2017
        6063
        Звонки о минировании в Петербурге поступали из Украины

        Звонки о минировании в Петербурге поступали из Украины

        17:25   14 Сентября 2017
        264
        На шахте в Коми произошел обвал породы, есть жертвы

        На шахте в Коми произошел обвал породы, есть жертвы

        16:03   14 Сентября 2017
        159
        Сирия: подлодки ВМФ РФ нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГ

        Сирия: подлодки ВМФ РФ нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГ

        14:37   14 Сентября 2017
        5606