Путин проведет совещание с членами Совбеза 15 сентября

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Москва, 14 сентября. Президент России Владимир Путин проведет в Москве оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в пятницу Путин будет работать в Москве, у него запланирован ряд встреч. Ожидается, что президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Ранее сообщалось, что Путин проинформирован о волне лжеминирований в России. По словам Пескова, президент в курсе ситуации с самого начала волны хулиганских звонков.