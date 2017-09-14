Полковник САА из Латакии погиб при атаке боевиков ИГИЛ в Дейр эз-Зоре
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Дейр эз-Зор, 14 сентября. Сирийские военные несут потери при наступлении на позиции «Исламского государства»* в Дейр эз-Зоре.
Источники в Сирийской арабской армии подтвердили факт гибели полковника Ахмада Джануди в Дейр эз-Зоре.
По данным военных полковник Джануди погиб в ходе наступательной операции на позиции террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в Дейр эз-Зоре. Военнослужащего убил снайпер «Халифата». Отмечается, что полковник родился в провинции Латакия.
#DeirEzzor: #Assad Colonel Mazen Ahmad Janoudi was killed by an #ISIS sniper in #DeirEzzor today. He was from #Latakia. pic.twitter.com/1Uz6nT05FX— WorldOnAlert (@worldonalert) September 13, 2017
* Организация запрещена на территории РФ.