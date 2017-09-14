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Полковник САА из Латакии погиб при атаке боевиков ИГИЛ в Дейр эз-Зоре
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    Полковник САА из Латакии погиб при атаке боевиков ИГИЛ в Дейр эз-Зоре

    16:29  14 Сентября 2017
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    Полковник САА из Латакии погиб при атаке боевиков ИГИЛ в Дейр эз-Зоре

    Дейр эз-Зор, 14 сентября. Сирийские военные несут потери при наступлении на позиции «Исламского государства»* в Дейр эз-Зоре.

    Источники в Сирийской арабской армии подтвердили факт гибели полковника Ахмада Джануди в Дейр эз-Зоре.

    По данным военных полковник Джануди погиб в ходе наступательной операции на позиции террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в Дейр эз-Зоре. Военнослужащего убил снайпер «Халифата». Отмечается, что полковник родился в провинции Латакия.

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #дейр эз-зор #латакия
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