Полковник САА из Латакии погиб при атаке боевиков ИГИЛ в Дейр эз-Зоре

В Избранное

Дейр эз-Зор, 14 сентября. Сирийские военные несут потери при наступлении на позиции «Исламского государства»* в Дейр эз-Зоре.

Источники в Сирийской арабской армии подтвердили факт гибели полковника Ахмада Джануди в Дейр эз-Зоре.

По данным военных полковник Джануди погиб в ходе наступательной операции на позиции террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в Дейр эз-Зоре. Военнослужащего убил снайпер «Халифата». Отмечается, что полковник родился в провинции Латакия.

* Организация запрещена на территории РФ.