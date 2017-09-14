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Политика
Песков призвал не нагнетать страсти вокруг учений «Запад-2017»
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    Песков призвал не нагнетать страсти вокруг учений «Запад-2017»

    17:35  14 Сентября 2017
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    В Кремле призвали не нагнетать страсти вокруг учений «Запад-2017»

    Москва, 14 сентября. В Кремле категорически не согласны с обвинениями в якобы «недостаточной открытости» российско-белорусских учений «Запад-2017». Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

    Представитель Кремля решительно подчеркнул, что любые упреки по поводу учений неприемлемы, добавив, что министерство обороны России всегда «сохраняет допустимый уровень прозрачности».

    «Поэтому упреки относительно того, что недостаточный уровень открытости, мы не принимаем», — заявил Песков.

    В Кремле призвали не нагнетать страсти вокруг учений «Запад-2017»

    Пресс-секретарь также отметил, что данные военные учения проходят в соответствии с международным правом и «нагнетание страстей» вокруг них — это провокация. 

    Ранее в оборонном ведомстве РФ объяснили смысл названия совместных российско-белорусских учений «Запад-2017»

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    Автор: Дана Балан
    #песков #учения #запад-2017
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