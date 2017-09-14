Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Технологии
Facebook объявила о запуске нового раздела с информацией о чрезвычайных ситуациях
Новости Сирии
Эксперт о ракетном ударе по объектам ИГ в Сирии: Россия ослабила позиции боевиков
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперт о ракетном ударе по объектам ИГ в Сирии: Россия ослабила позиции боевиков

    16:44  14 Сентября 2017
    610

    Эксперт о ракетном ударе по объектам ИГ в Сирии: Россия ослабила позиции боевиков

    Сегодня отечественные подлодки «Великий Новгород» и «Колпино» нанесли ракетный удар  по объектам ИГИЛ** (организация запрещена в РФ), об этом сообщает Минобороны России. Для поражения цели были использованы ракеты «Калибр», в результате удара были поражены узлы связи, склады боеприпасов, другие тактические и стратегические объекты, расположенные юго-восточнее города Дейр-эз-Зор.

    «Данными объективного контроля подтверждено поражение всех запланированных целей», — сообщили в ведомстве.

    Всего по боевикам выпустили 7 ракет. В Миноброны говорят, что удаленность пораженных целей составляла от 500 до 670 километров. Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков отмечает, что вероятность поражения «Калибрами» заданных целей составляет 100%. Эксперт сообщил, что российская разведка и предоставление информации о расположении и характере цели отточены до совершенства.

    «Это не первая стрельба «Калибрами». Выпущенные снаряды всегда поражали запланированную цель, этот вопрос в Сирии уже полностью отработан. Каждая ракета имеет свою траекторию движения, при поражении цели объект полностью уничтожается. Поражение ложных целей полностью исключено. Таким образом, ракетным ударом мы значительно ослабили позиции боевиков в районе  Дейр-эз-Зора», — говорит Леонков.

    Эксперт о ракетном ударе по объектам ИГ в Сирии: Россия ослабила позиции боевиков

    Руководитель центра военного прогнозирования, руководитель научно-аналитического центра по проблемам национальной безопасности информационного агенства «Оружие России» Анатолий Цыганок соглашается, что «Калибр» — это высокоточное оружие, которое используется для точечных ударов.

    «Калибр» действует достаточно четко. Если целью выбран бункер – он поражается, если склад с боеприпасами – он поражается», — заключает Цыганок.

    Он также сказал, что наши ракеты обладают куда большей точностью, чем боеприпасы, которые используют Соединенные Штаты.

    Сегодня сирийская армия смогла отбить высоту у Дейр-эз-Зора и установить контроль над нефтяными полями и газоперерабатывающим заводом. Сейчас перед войсками стоит задача перерезать главную транспортную магистраль, дорогу Меядин — Дейр-эз-Зор, которую боевики используют для поставок оружия и боеприпасов.

    О «Новой сирийской армии», брошенной США в пустыне, — читайте в материале gazeta.ru.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Михаил Блинов
    #россия #сирия #иг #ракетный удар
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 14 сентября 19.30: ВКС РФ и САА освободили от ИГ Аль-Багилию, жителей Хасаки призывают выйти на митинг против выборов Курдистана
    Эксперт о ракетном ударе по объектам ИГ в Сирии: Россия ослабила позиции боевиков
    Сирия новости 14 сентября 16.30: шесть бойцов РПК убито ИГ в Ракке, ССА ведет бои с ИГ в Дамаске
    Сирия новости 14 сентября 12.30: при поддержке ВКС РФ зачищен квартал в Дейр эз-Зоре, в Хаме САА ведет бои с «Ан-Нусрой»
    Показать еще
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 4394

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        3470

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5177

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        8888

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        29953
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018

        Журова объяснила провокацию с попыткой отстранить Россию от Олимпиады–2018

        18:18   14 Сентября 2017
        5991
        Звонки о минировании в Петербурге поступали из Украины

        Звонки о минировании в Петербурге поступали из Украины

        17:25   14 Сентября 2017
        260
        На шахте в Коми произошел обвал породы, есть жертвы

        На шахте в Коми произошел обвал породы, есть жертвы

        16:03   14 Сентября 2017
        158
        Сирия: подлодки ВМФ РФ нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГ

        Сирия: подлодки ВМФ РФ нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГ

        14:37   14 Сентября 2017
        5588