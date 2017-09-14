Эксперт о ракетном ударе по объектам ИГ в Сирии: Россия ослабила позиции боевиков

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Сегодня отечественные подлодки «Великий Новгород» и «Колпино» нанесли ракетный удар по объектам ИГИЛ** (организация запрещена в РФ), об этом сообщает Минобороны России. Для поражения цели были использованы ракеты «Калибр», в результате удара были поражены узлы связи, склады боеприпасов, другие тактические и стратегические объекты, расположенные юго-восточнее города Дейр-эз-Зор.

«Данными объективного контроля подтверждено поражение всех запланированных целей», — сообщили в ведомстве.

Всего по боевикам выпустили 7 ракет. В Миноброны говорят, что удаленность пораженных целей составляла от 500 до 670 километров. Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков отмечает, что вероятность поражения «Калибрами» заданных целей составляет 100%. Эксперт сообщил, что российская разведка и предоставление информации о расположении и характере цели отточены до совершенства.

«Это не первая стрельба «Калибрами». Выпущенные снаряды всегда поражали запланированную цель, этот вопрос в Сирии уже полностью отработан. Каждая ракета имеет свою траекторию движения, при поражении цели объект полностью уничтожается. Поражение ложных целей полностью исключено. Таким образом, ракетным ударом мы значительно ослабили позиции боевиков в районе Дейр-эз-Зора», — говорит Леонков.

Руководитель центра военного прогнозирования, руководитель научно-аналитического центра по проблемам национальной безопасности информационного агенства «Оружие России» Анатолий Цыганок соглашается, что «Калибр» — это высокоточное оружие, которое используется для точечных ударов.

«Калибр» действует достаточно четко. Если целью выбран бункер – он поражается, если склад с боеприпасами – он поражается», — заключает Цыганок.

Он также сказал, что наши ракеты обладают куда большей точностью, чем боеприпасы, которые используют Соединенные Штаты.

Сегодня сирийская армия смогла отбить высоту у Дейр-эз-Зора и установить контроль над нефтяными полями и газоперерабатывающим заводом. Сейчас перед войсками стоит задача перерезать главную транспортную магистраль, дорогу Меядин — Дейр-эз-Зор, которую боевики используют для поставок оружия и боеприпасов.

О «Новой сирийской армии», брошенной США в пустыне, — читайте в материале gazeta.ru.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)