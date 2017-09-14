Путин проинформирован о волне лжеминирований в России — Песков

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Москва, 14 сентября. Президента России Владимира Путина проинформировали о волне лжеминирований в городах по всей стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, это телефонный терроризм, телефонное хулиганство. Президент, конечно, был проинформирован, как только началась эта череда хулиганских звонков», — сообщил представитель Кремля.

Последние пять дней в российских городах эвакуируют административные и учебные заведения, торговые центры, кинотеатры и другие здания из-за анонимных сообщений о заложенной бомбе. Ни одна из угроз взрывов не подтвердилась.