Песков отреагировал на волну «заминирований» в России

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Москва, 14 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал волну телефонного терроризма в России. Сейчас правоохранители принимают все меры к поиску виновных, подчеркнул он, призвав не выдвигать преждевременных версий о том, кто стоит за массовой волной звонков о заминировании.

«Принимаются все меры для поиска виновных в серии звонков с угрозами о «заминировании» различных объектов в РФ», — заявил представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что выдвигать какие-либо версии пока рано. «Абсолютно нет никакого смысла в комментировании вот этих рассуждений», — сказал Песков, отметив, что «это телефонный терроризм и именно так он должен квалифицироваться», а какие-либо трактовки вряд ли допустимы, поскольку нужно подождать конкретных результатов проверок правоохранителей.

Ранее источник РИА Новости заявил о том, что за серией звонков стоят люди, причастные к запрещенной в России группировке ИГ*.

Напомним, накануне в Москве из-за фейковых сообщений эвакуировали более 40 тысяч человек из 50 объектов. Всего за 12–13 сентября в России пришлось эвакуировать свыше 130 тысяч человек. Сегодня «волна заминирования» докатилась до Петербурга, где были эвакуированы около 17 крупных ТЦ.

* Организация запрещена на территории РФ.