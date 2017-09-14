Путин провел совещания с администрацией Кремля и Силуановым

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Москва, 14 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в четверг глава государства Владимир Путин встретился с министром финансов Антоном Силуановым, а также провел совещания с руководителями администрации Кремля.

«Сегодня президент проводил обычные встречи: был ряд совещаний с руководством администрации президента, встречался с министром финансов», — отметил пресс-секретарь.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Сочи состоится встреча президента России Владимира Путина и его киргизского коллеги Алмазбека Атамбаева.