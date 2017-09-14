Стало известно, зачем Украина решила срочно углубить Азовское море
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Киев, 14 сентября. Власти Киева решили углубить дно Азовского моря, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины. Украинское правительство решило углубить Азовское море для поддержания необходимых навигационных габаритов
В акваторию Азовского моря были направлены земснаряд «Меотида» и ледокол «Капитан Белоусов». В Киеве полностью поддержали данное решение.
По словам замглавы министерства инфраструктуры Украины Юрия Лаврентюка, дноуглубительные работы нужны срочно.