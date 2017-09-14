МВД РФ сообщило, как обезопасит кинотеатры во время показов «Матильды»

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Москва, 14 сентября. МВД России примет дополнительные меры безопасности на показах скандального фильма «Матильда» во избежание возможных провокаций.

В пресс-центре министерства уточнили, что разработкой этих мер будут заниматься территориальные органы МВД в зависимости от складывающейся оперативной обстановки и полученной информации о возможных противоправных действиях.

Напомним, с просьбой обеспечить порядок во время показа в кинотеатрах «Матильды» к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву обратился министр культуры России Владимир Мединский

12 сентября от показа новой ленты Учителя отказались крупнейшие сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино».

