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МВД РФ сообщило, как обезопасит кинотеатры во время показов «Матильды»
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    МВД РФ сообщило, как обезопасит кинотеатры во время показов «Матильды»

    16:59  14 Сентября 2017
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    МВД РФ сообщило, как обезопасит кинотеатры во время показов «Матильды»

    Москва, 14 сентября. МВД России примет дополнительные меры безопасности на показах скандального фильма «Матильда» во избежание возможных провокаций. 

    В пресс-центре министерства уточнили, что разработкой этих мер будут заниматься территориальные органы МВД в зависимости от складывающейся оперативной обстановки и полученной информации о возможных противоправных действиях. 

    Напомним, с просьбой обеспечить порядок во время показа в кинотеатрах «Матильды» к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву обратился министр культуры России Владимир Мединский

    12 сентября от показа новой ленты Учителя отказались крупнейшие сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино».  
     

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    #безопасность #мвд #матильда #показы
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