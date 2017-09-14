Пограничники Украины задержали россиянина, разыскиваемого по линии Интерпола

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Киев, 14 сентября. Пограничники Харьковского отряда задержали на границе россиянина, который разыскивался Украиной по линии Интерпола.

Задержание произошло в пункте пропуска «Гоптовка», сообщает РИА Новости. Во время осуществления мер пограничного контроля на мужчину «сработала база данных Интерпола», говорится в заявлении на сайте пограничной службы.

По данным украинских пограничников, 52-летний гражданин России разыскивался за «присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». О задержании сразу проинформировали Национальную полицию.