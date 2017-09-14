Лаврентьев рассказал о причинах создания зоны деконфликтации на севере Алеппо

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Астана, 14 сентября. Спецпредставитель главы государства РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что создание зоны деконфликтации на севере Алеппо направлено на сохранение режима прекращения огня. Об этом он сказал в ходе межсирийских переговоров на площадке Астаны.

Глава делегации России на переговорах по урегулированию ситуации в Сирии Александр Лаврентьев заявил, что создание зоны деконфликтации на севере Алеппо направлено на поддержание режима прекращения огня.

«Это шаги по обеспечению безопасности и стабилизации ситуации, сохранению режима прекращения боевых действий на территории Сирии, не более того», — сказал российский высокопоставленный дипломат.

Ранее сообщалось, что все страны-гаранты, в точности Россия, Турция и Иран будут осуществлять мониторинг ситуации в зоне деэскалации в Идлибе. В шестом раунде переговоров по Сирии, стартовавшем накануне в столице Казахстана, также принимает участие спецпредставитель ООН по САР Стаффан де Мистура.