Лаврентьев рассказал о причинах создания зоны деконфликтации на севере Алеппо
Астана, 14 сентября. Спецпредставитель главы государства РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что создание зоны деконфликтации на севере Алеппо направлено на сохранение режима прекращения огня. Об этом он сказал в ходе межсирийских переговоров на площадке Астаны.
Глава делегации России на переговорах по урегулированию ситуации в Сирии Александр Лаврентьев заявил, что создание зоны деконфликтации на севере Алеппо направлено на поддержание режима прекращения огня.
«Это шаги по обеспечению безопасности и стабилизации ситуации, сохранению режима прекращения боевых действий на территории Сирии, не более того», — сказал российский высокопоставленный дипломат.
Ранее сообщалось, что все страны-гаранты, в точности Россия, Турция и Иран будут осуществлять мониторинг ситуации в зоне деэскалации в Идлибе. В шестом раунде переговоров по Сирии, стартовавшем накануне в столице Казахстана, также принимает участие спецпредставитель ООН по САР Стаффан де Мистура.