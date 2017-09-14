Житель Тюмени задушил 90-летнего ветерана войны из-за трех медалей

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Тюмень, 14 сентября. Полиция Тюмени задержала 25-летнего жителя Алтайского края, который подозревается в убийстве 90-летней пенсионерки.

По словам следователей, в июле молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, встретил пожилую женщину на лестничной площадке и попросил ее дать воды. Как только пенсионерка пустила мужчину в квартиру, он набросился на нее, ударил по лицу и задушил.

Удостоверившись, что хозяйка квартиры мертва, грабитель осмотрел ее жилище в поисках ценных вещей и украл три медали, которые пенсионерка получила по случаю празднования победы в Великой Отечественной войне.