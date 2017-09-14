Житель Тюмени задушил 90-летнего ветерана войны из-за трех медалей
Тюмень, 14 сентября. Полиция Тюмени задержала 25-летнего жителя Алтайского края, который подозревается в убийстве 90-летней пенсионерки.
По словам следователей, в июле молодой человек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, встретил пожилую женщину на лестничной площадке и попросил ее дать воды. Как только пенсионерка пустила мужчину в квартиру, он набросился на нее, ударил по лицу и задушил.
Удостоверившись, что хозяйка квартиры мертва, грабитель осмотрел ее жилище в поисках ценных вещей и украл три медали, которые пенсионерка получила по случаю празднования победы в Великой Отечественной войне.
«По горячим следам удалось установить и задержать подозреваемого в совершении преступления. В ходе предварительного следствия преступник полностью признал свою вину», — цитирует следователей Ura.ru.