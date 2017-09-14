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Москва, 14 сентября. Бывший участник группы «Банд'Эрос» Батишта Рива (Кирилл Петров — Прим.ред.) не подтвердил информацию о смерти экс-солистки музыкального коллектива.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что экс-солистка группы Рада Змихновская скончалась.

«Я не могу прокомментировать и даже подтвердить эту информацию», — сказал Батишта корреспонденту ФАН.

О причинах смерти ничего не известно.

На данный момент выясняются все обстоятельства.

Группа «Банд'Эрос» известна такими хитами, как «Не зарекайся», «Коламбия Пикчерз не представляет».