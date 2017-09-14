Минобороны России опубликовало видео пусков ракет «Калибр» подлодками ВМФ РФ

В Избранное

Москва, 14 сентября. Военное ведомство России опубликовало в Сети видеозапись пусков ракет «Калибр» из Средиземного моря по позициям «Исламского государства»* в Сирии.

Подводные лодки Черноморского флота «Великий Новгород» и «Колпино» провели пуски крылатых ракет «Калибр» по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), расположенным около города Дейр эз-Зор.

Ракетный удар был нанесен из подводного положения, российские подлодки выпустили по командным пунктам и складам исламистов семь крылатых ракет. Поражение целей было зафиксировано средствами объективного контроля.

#СИРИЯ #ВИДЕО Пуски крылатых ракет «Калибр» по объектам ИГИЛ* подлодками ЧФ из акватории Средиземного моря pic.twitter.com/cRBKSASPYX — Минобороны России (@mod_russia) September 14, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.