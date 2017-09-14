ЕС продлил индивидуальные санкции против россиян и украинцев до марта 2018 года

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Брюссель, 14 сентября. Европейский союз принял окончательное решение продлить индивидуальные санкции против юридических лиц и граждан Российской Федерации и Украины на полгода. Соответствующая информация приводится в заявлении Совета Евросоюза.

По данным СМИ, обновленный санкционный список включает в себя 149 физических и 38 юридических лиц из России.

Ранее в МИД РФ прокомментировали намерение Брюсселя продлить на полгода санкции против российских физических лиц.