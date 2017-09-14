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Астрономы: Астероид-гигант пролетел мимо Земли ночью
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    Астрономы: Астероид-гигант пролетел мимо Земли ночью

    16:09  14 Сентября 2017
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    Астрономы: Астероид-гигант пролетел мимо Земли ночью

    Москва, 14 сентября. В ночь с 13 по 14 сентября над Землей пролетел гигантский астероид, происхождение которого до сих пор уточняют ученые.

    В Центре малых планет Международного астрономического союза сообщили, что размер космического объекта может варьироваться от 62 до 200 метров. Ожидается, что астероид приблизиться к нашей планете на расстояние в 15,8 млн км.

    Небесное тело было открыто сотрудниками обсерватории ATLAS, расположенной на горе Мауна-Лоа. Астероид получил имя 2017 RU1, сообщает «Вечерняя Москва».

    Астрономы: Астероид-гигант пролетел мимо Земли ночью

    В ночь на 14 сентября он приблизился к нашей планете на максимально близкое расстояние. По расчетам ученых, объект долетит до внутренней границы главного пояса астероидов, расположенной за границей Марса, а потом полетит в обратную сторону. Это произойдет в начале октября.

    Астрономы уверяют, что 2017 RU1 абсолютно безопасен для людей.

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    Автор: Дима Оленин
    #астероид
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