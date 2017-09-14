Трамп похвастался началом строительства стены на границе с Мексикой

В Избранное

Вашингтон, 14 сентября. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что стену на границе США и Мексики продолжат возводить и дальше. Ее протяженность должна составить более 3 тысяч километров.

О строительстве стены президент США сообщил в своем микроблоге в Твиттере.

The WALL, which is already under construction in the form of new renovation of old and existing fences and walls, will continue to be built. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 14, 2017

Американский лидер написал, что стену, «строительство которой сейчас осуществляется в форме восстановления старых и уже существующих заборов и заграждений, продолжат возводить». Строительство барьера на американо-мексиканской границе было одним из главных предвыборных обещаний Трампа.