Донбасс: 17 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ

В Избранное

Донецк, 14 сентября. Украинская армия выпустила 239 снарядов и мин по территории Донецкой народной республики (ДНР) за прошедшие сутки. Об этом сообщает в четверг Донецкое агентство новостей.

По словам начальника пресс-службы ВС ДНР Даниила Безсонова, на донецком направлении ВСУ открывали огонь из артиллерии, танков, минометов, вооружения БТР и БМП, различных видов гранатометов и стрелкового оружия. Так, по прилегающим районам 13 населенных пунктов ДНР украинские военные выпустили 132 мины калибром 120 мм и 91 мину калибром 82 мм, шесть артиллерийских снарядов калибром 122 мм. Кроем того, также было произведено два выстрела из танка.

На юге ДНР под обстрел попали населенные пункты Сосновское, Ленинское, Октябрь, Коминтерново. ВСУ выпустили по ним восемь мин калибром 82 мм.

Напомним, ранее стало известно, что за минувшие сутки под снайперским огнем со стороны украинских силовиков погиб один военнослужащий армии ДНР.



