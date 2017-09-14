РФ, Турция и Иран будут мониторить ситуацию в зоне деэскалации в Идлибе — Лаврентьев

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Астана, 14 сентября. Глава делегации России на переговорах в Астане Александр Лаврентьев заявил, что проводить мониторинг ситуации в зоне деэскалации в Идлибе будут все страны-гаранты урегулирования в САР.

Спецпредставитель президента России по урегулированию кризиса в Сирии Александр Лаврентьев прокомментировал вопрос об участии наблюдателей Турции и Ирана в мониторинге ситуации в Идлибе.

«Предусматривается участие наблюдателей от всех трех стран-гарантов, то есть Турции, Ирана и России», — сказал высокопоставленный российский дипломат.

Отметим, что в Сирии действуют три зоны деэскалации — к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска и на сирийско-иорданской границе в провинции Деръа. Идет подготовка по запуску четвертой зоны в провинции Идлиб. Накануне на нейтральной площадке Астаны стартовал очередной раунд межсирийских переговоров. Ранее российская сторона выразила надежду на то, что борьба с террористами в САР скоро закончится.