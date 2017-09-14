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Россия
Историческое событие: как прошел Единый день голосования в Крыму
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    Историческое событие: как прошел Единый день голосования в Крыму

    16:28  14 Сентября 2017
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    Настоящее волеизлияние: эксперт оценил итоги Единого дня голосования в Крыму

    Единый день голосования прошел в воскресенье, 10 сентября, в ряде регионов России, включая Крым и Севастополь. О том, насколько важными эти выборы оказались для российского полуострова и как мир признает Крым частью Российской Федерации, читайте в материале Федерального агентства новостей.

    Международная реакция

    Показательна речь почетного члена парламента Франции Тьерри Мариани, побывавшего на выборах в Севастополе. «Я третий раз в Крыму после возвращения в Россию… Мы приехали в Севастополь, потому что это первые выборы... Мы констатируем, что выборы проходят в обычных условиях, они проходят демократично».

    Историческое событие: как прошел Единый день голосования в Крыму

    В свою очередь бывший член парламента Франции, мэр города Бриен-ле-Шато Николя Дюик отметил законность и демократичность избирательных процедур в Севастополе. По его словам, люди в Крыму спокойно живут и спокойно работают.

    «Мы хотим констатировать, что это исторический день, потому что жители вашего города впервые выбирают губернатора Севастополя», — добавил он.

    Международное право

    Член Совета Федерации Российской Федерации от государственной власти исполнительных органов Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с корреспондентом ФАН отметила, что законность выборов на полуострове — в молодом субъекте Российской Федерации — была подтверждена не только Центральной избирательной комиссией, но и зарубежными наблюдателями. Позиция Европейского союза, Соединенных Штатов и других государств, которые не признают выборы в Крыму, противоречит нормам международного права.

    Настоящее волеизлияние: эксперт оценил итоги Единого дня голосования в Крыму

    «Открытость, прозрачность и честность выборов в Крыму подтверждают иностранные депутаты, которые воочию наблюдали за выборами на полуострове», — добавила Ольга Ковитиди.

    Признание легитимности Крыма

    Руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов в комментарии ФАН заметил, что выборы в Крыму в очередной раз прошли по отработанной схеме с точки зрения взгляда на них со стороны Украины и Европы. Украинский режим заводит очередные уголовные дела, которые никогда не будут доведены до конца, а Европа «осуждает». При этом в Крым едут наблюдатели из разных стран (на этот раз они были в Севастополе), которые высказываются довольно однозначно, признавая легитимность и демократичность процесса выборов в Крыму.

    «Это привычная уже разнонаправленная реакция. Пока действуют санкции в отношении России по крымскому вопросу, официальная реакция будет в русле выработанной официальной позиции, а реальное отношение Европы подчеркивается мнением наблюдателей. Впрочем, это мнение адресуется вовсе не Европе, а России — да, мы-то все пониманием, просто служба такая. Результаты выборов в Крыму законны, это внутреннее дело России, а все остальное не имеет принципиального значения», — пояснил Игорь Рябов.

    Историческое событие: как прошел Единый день голосования в Крыму

    По мнению эксперта, выборы в Крыму — уже неотъемлемая часть процесса развития институтов власти. Процесс этот идет по ужесточенным с точки зрения контроля за нарушениями российским законам.

    «Если сравнивать и с украинским периодом, и с нынешней Украиной, это настоящее волеизъявление. Известно, что в украинский период все выборы делали избирательные комиссии, а основные бюджеты партий шли на их покупку. Сейчас этого нет и в помине», — заключил Игорь Рябов.

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    Автор: Илья Муромский
    #выборы #россия #крым #ковитиди #севастополь #выборы-2017
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