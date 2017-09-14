Историческое событие: как прошел Единый день голосования в Крыму

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Единый день голосования прошел в воскресенье, 10 сентября, в ряде регионов России, включая Крым и Севастополь. О том, насколько важными эти выборы оказались для российского полуострова и как мир признает Крым частью Российской Федерации, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Международная реакция

Показательна речь почетного члена парламента Франции Тьерри Мариани, побывавшего на выборах в Севастополе. «Я третий раз в Крыму после возвращения в Россию… Мы приехали в Севастополь, потому что это первые выборы... Мы констатируем, что выборы проходят в обычных условиях, они проходят демократично».

В свою очередь бывший член парламента Франции, мэр города Бриен-ле-Шато Николя Дюик отметил законность и демократичность избирательных процедур в Севастополе. По его словам, люди в Крыму спокойно живут и спокойно работают.

«Мы хотим констатировать, что это исторический день, потому что жители вашего города впервые выбирают губернатора Севастополя», — добавил он.

Международное право

Член Совета Федерации Российской Федерации от государственной власти исполнительных органов Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с корреспондентом ФАН отметила, что законность выборов на полуострове — в молодом субъекте Российской Федерации — была подтверждена не только Центральной избирательной комиссией, но и зарубежными наблюдателями. Позиция Европейского союза, Соединенных Штатов и других государств, которые не признают выборы в Крыму, противоречит нормам международного права.

«Открытость, прозрачность и честность выборов в Крыму подтверждают иностранные депутаты, которые воочию наблюдали за выборами на полуострове», — добавила Ольга Ковитиди.

Признание легитимности Крыма

Руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов в комментарии ФАН заметил, что выборы в Крыму в очередной раз прошли по отработанной схеме с точки зрения взгляда на них со стороны Украины и Европы. Украинский режим заводит очередные уголовные дела, которые никогда не будут доведены до конца, а Европа «осуждает». При этом в Крым едут наблюдатели из разных стран (на этот раз они были в Севастополе), которые высказываются довольно однозначно, признавая легитимность и демократичность процесса выборов в Крыму.

«Это привычная уже разнонаправленная реакция. Пока действуют санкции в отношении России по крымскому вопросу, официальная реакция будет в русле выработанной официальной позиции, а реальное отношение Европы подчеркивается мнением наблюдателей. Впрочем, это мнение адресуется вовсе не Европе, а России — да, мы-то все пониманием, просто служба такая. Результаты выборов в Крыму законны, это внутреннее дело России, а все остальное не имеет принципиального значения», — пояснил Игорь Рябов.

По мнению эксперта, выборы в Крыму — уже неотъемлемая часть процесса развития институтов власти. Процесс этот идет по ужесточенным с точки зрения контроля за нарушениями российским законам.