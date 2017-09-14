Хама: власти провинции запустили пять туристических проектов

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Хама, 14 сентября. Дирекция туризма сирийской провинции Хама представили в Дамаске пять новых проектов.

На четвертом инвестиционном туристическом форуме в Дамаске власти провинции Хама представили ряд новых проектов, которые поспособствуют возрождению туризма в Сирии. Три проекта расположены непосредственно в Хаме, еще по одному в населенном пункте Масиаф и на равнине Мисаф.

Вниманию туристов будут предоставлены исторические и археологические объекты провинции Хама, удобные отели с видом на реку Оронт, рестораны и кафе, магазины с изделиями местных мастеров, а также природный заповедник площадью в 700 гектаров.