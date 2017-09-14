Эксперты рассказали, к чему приведет отказ России признавать криптовалюту

В Избранное

Москва, 14 сентября. Отказ Центробанка России признавать криптовалюту наравне с существующими иностранными валютами может привести к образованию в стране теневого рынка. Об этом в четверг заявил директор Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Арсений Щельцин.

«Нельзя без диалога с отраслью так взять и отрезать, поскольку в таком случае сфера криптовалют автоматически станет теневым рынком. Судя по отношению русских к запретительным моментам, предприниматели будут искать обходные варианты реализации криптовалюты», — отметил он.

По словам Щельгина, майнеры будут продавать криптовалюту через зарубежные обменники и через посредников, в результате чего деньги будут уходить за границу вместо того, чтобы оседать в России в виде налогов, передает RT.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в криптовалюте есть признаки финансовой пирамиды, поскольку цифровые деньги несут в себе большие инвестиционные риски.