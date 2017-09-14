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Экономика
Эксперты рассказали, к чему приведет отказ России признавать криптовалюту
Экономика
Эксперты рассказали, к чему приведет отказ России признавать криптовалюту
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    Эксперты рассказали, к чему приведет отказ России признавать криптовалюту

    15:40  14 Сентября 2017
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    Эксперты рассказали, к чему приведет отказ России признавать криптовалюту

    Москва, 14 сентября. Отказ Центробанка России признавать криптовалюту наравне с существующими иностранными валютами может привести к образованию в стране теневого рынка. Об этом в четверг заявил директор Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Арсений Щельцин.

    «Нельзя без диалога с отраслью так взять и отрезать, поскольку в таком случае сфера криптовалют автоматически станет теневым рынком. Судя по отношению русских к запретительным моментам, предприниматели будут искать обходные варианты реализации криптовалюты», — отметил он.

    Эксперты рассказали, к чему приведет отказ России признавать криптовалюту

    По словам Щельгина, майнеры будут продавать криптовалюту через зарубежные обменники и через посредников, в результате чего деньги будут уходить за границу вместо того, чтобы оседать в России в виде налогов, передает RT.

    Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в криптовалюте есть признаки финансовой пирамиды, поскольку цифровые деньги несут в себе большие инвестиционные риски.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #центробанк #эксперт #криптовалюта
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